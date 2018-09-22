- İran'daki saldırı anı kamerada

TAHRAN - İran'ın Ahvaz kentinde askeri geçiş töreni esnasında silahlı kişiler tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı kameralara böyle yansıdı.

İran'ın Ahvaz kentinde askeri geçiş töreni esnasında silahlı kişiler tarafından gerçekleştirilen terör saldırısında 20 kişi yaralandı. İran'da canlı yayınlanan görüntülerde geçiş töreni esnasında silah seslerinin duyulmasıyla askerlerin kaçıştığı anlar kameralara yansıdı.

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif bugün İran'ın Ahvaz kentinde gerçekleştirilen terör saldırısının el-Ahvaziye adlı terör örgütüne bağlı unsurlar tarafından gerçekleştiğini belirtti. Sözcü, "Askeri geçit sırasında halkımıza ve silahlı güçlerimize saldırı gerçekleştiren unsurlar, el-Ahvaziye terör hareketine bağlıdır" ifadelerini kullandı. Şerif açıklamasının devamında söz konusu terör örgütünün Suudi Arabistan'dan beslendiğini belirterek "Bu terör eylemi, askeri gücümüzün törenindeki azametin görünmemesini hedeflemişti" ifadelerini kullandı.