İran'daki Gösterilerde Bir Avrupa Ülkesi Vatandaşı Gözaltına Alındı

İranlı yetkililer, bir Avrupa ülkesinin vatandaşının ülkenin batısındaki Burucerd'deki rejim karşıtı gösterilerde gözaltına alındığını duyurdu.

REJİM ALEYHİNE SLOGANLAR ATTILAR

Başkent Tahran ve birçok şehirde gece saatlerinde sokağa çıkan kalabalıklar, rejim aleyhine sloganlar attı. Meşhed Süleyman kentinde çok sayıda silah sesi duyuldu ve ambulanslar hastanelere yaralı taşıdı.

SOSYAL MEDYAYA HALA ERİŞİLEMİYOR

Sosyal medya sitelerine erişimin engellendiği İran'da sağlıklı haber akışı olmasa da, protestoların altıncı gününde protestocular yine sokağa çıktı. Bu sabah ise rejim yanlıları sahne aldı. İran devlet televizyonu on binlerce rejim taraftarının bu sabah düzenlediği gösterileri canlı yayınla ekrana getiriyor.

Ahvaz, Abadan, Tahran, Gorgan, İylam, Erak, Hürremabad, Kirmanşah, Buşehr gibi kentlerde sokağa çıkan göstericiler 'Liderimiz, biz hazırız!', 'Kahrolsun ABD', 'Kahrolsun Suudi Arabistan' ve 'Kahrolsun fitneci ve münafık' sloganları atıyor.

AVRUPA ÜLKESİ VATANDAŞI GÖZALTINA ALINDI

Diğer yandan İranlı yetkililer, bir Avrupa ülkesinin vatandaşının ülkenin batısındaki Burucerd'deki rejim karşıtı gösterilerde bugün gözaltına alındığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump da Twitter adresinde bugün "İran halkı doğru zamanda ABD'den büyük destek görecek" dedi.