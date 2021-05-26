İran'daki Reformist Cephe: Cumhurbaşkanlığı seçimleri için reformistlerin adayı yok
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İran'daki Reformist Cephe: Cumhurbaşkanlığı seçimleri için reformistlerin adayı yok

İran'daki Reformist Cephe: Cumhurbaşkanlığı seçimleri için reformistlerin adayı yok
Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı - Haberler | Güncel

İran'da reformistleri temsil eden en büyük kanat "Reformist Cephe", Anayasayı Koruyucular Konseyinin (AKK) 18 Haziran'da düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili kararına tepki göstererek, adaylıkları onaylanan 7 kişi arasında Reformist Cephe'den kimsenin bulunmadığını belirtti.

İran'da reformistleri temsil eden en büyük kanat "Reformist Cephe", Anayasayı Koruyucular Konseyinin (AKK) 18 Haziran'da düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili kararına tepki göstererek, adaylıkları onaylanan 7 kişi arasında Reformist Cephe'den kimsenin bulunmadığını belirtti.

Reformist Cephe Sözcüsü Azer Mansuri, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, AKK kararı sonrası çıkan tartışmalarla ilgili açıklamada bulundu.

Mansuri, şu ifadeleri kullandı:

"Reformistler için aday uydurmaya çalışıyorlar. Halka sunduğumuz hiçbir adayımız bulunmamaktadır. AKK'nin aldığı karar, halkın gelecekle ilgili karar verme yetkisine ipotek koymak anlamına gelmektedir."

Reformistlerin önde gelen adayları reddedildi

İran'da 18 Haziran'da yapılacak 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışmak için adaylık başvurusunda bulunan 592 kişiden 585'inin veto edilmesine muhtelif çevreler tepki göstermişti.

Adayların rejime bağlılığı ile siyasi, ahlaki ve dini sabıkalarını inceleyen AKK'den yapılan açıklamayla, ılımlı muhafazakar eski Meclis Başkanı Ali Laricani, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile ülkedeki reformistleri temsil eden en büyük kanat olma özelliğiyle ön plana çıkan Reformist Cephe'nin adaylarından Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, eski İran Meclisi Milletvekili Mesud Pizişkiyan ve Mustafa Taczade'nin adaylık başvuruları resmen reddedilmişti.

Reformistler daha önce yaptıkları açıklamada kendi adaylarının AKK tarafından onaylanmaması durumunda seçimlere katılmayacaklarını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

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