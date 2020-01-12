İran'daki protestolarda dikkat çeken görüntü
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İran'daki protestolarda dikkat çeken görüntü

İran tarafından 'yanlışlıkla' düşürüldüğü belirtilen Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağında hayatını kaybedenleri anmak için düzenlenen törenler, rejim karşıtı protestolara dönüştü.

12.01.2020 16:51 | Son Güncelleme: 12.01.2020 16:51
İran'daki protestolarda dikkat çeken görüntü

tarafından 'yanlışlıkla' düşürüldüğü belirtilen Hava Yolları'na ait yolcu uçağında hayatını kaybedenleri anmak için düzenlenen törenler, rejim karşıtı protestolara dönüştü. Protestolar sırasında, eylemcilerin büyük çoğunluğunun, yere resmedilmiş ABD ve bayraklarına basmadan etrafından dolaşarak geçmesi ise dikkat çekti.

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------Yere resmedilmiş ABD ve İsrail bayrakları, etrafından dolaşan eylemciler

Protestolardan genel görüntüler


Kaynak: DHA
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