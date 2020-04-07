İran'daki okullarda Kovid-19 tatili iki hafta uzatıldı İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında tatil edilen okulların açılış tarihi iki hafta daha ertelendi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında tatil edilen okulların açılış tarihi iki hafta daha ertelendi.

Devlet televizyonunun haberine göre, İran Eğitim Bakanı Muhsin Hacı Mirzai, "Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında tüm eğitim merkezlerinin iki hafta daha tatil edilmesi kararı alındı." dedi.

Mirzai, iki haftalık süreçte değerlendirilecek şartlara göre, eğitim faaliyetlerinin tekrar başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin nihai kararın verileceğini belirtti.

İran, şu ana kadar ülkede 3 bin 700'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 5 Mart'ta eğitim faaliyetlerini nisan ayının başına kadar durdurmuştu.

Kaynak: AA