İran'daki okul saldırısında ölenler için cenaze töreni

ABD ve İsrail'in İran'ın Minab kentinde bombaladığı okulda hayatını kaybeden 165 kız öğrenci ile personel için toplu cenaze töreni düzenlendi.

ABD ve İsrail, İran'ın güneyindeki Minab kentinde bulunan Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlenen saldırıyla 165'ten fazla kız öğrencinin ölümüne neden oldu. Kentte bugün binlerce kişinin katılımıyla hayatını kaybeden öğrenci ve personel için toplu cenaze töreni düzenlendi. Minab kentindeki törende ABD ile İsrail aleyhinde sloganlar atan kalabalık, "ABD'ye ölüm", "İsrail'e ölüm", "Teslimiyet yok" diye bağırdı. Kent meydanını dolduran binlerce kişi, İran bayrakları ve İsrail-ABD saldırısında hayatını kaybeden dini lider Ali Hamaney'in posterlerini taşıdı.

ABD ve İsrail, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na cumartesi günü saldırı düzenlemişti. Minab Kaymakamı Muhammed Radmehr yaptığı açıklamada 165 kız öğrencinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. - MİNAB

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
