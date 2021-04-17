İran'daki Natanz Nükleer Tesisi'ne yönelik saldırıdan sorumlu kişinin yurt dışına kaçtığı açıklandı

İran'ın İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi'ndeki saldırıdan sorumlu olduğu iddia edilen kişinin patlamadan önce yurt dışına kaçtığı duyuruldu.

İran'ın İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi'ndeki saldırıdan sorumlu olduğu iddia edilen kişinin patlamadan önce yurt dışına kaçtığı duyuruldu.

İran devlet televizyonunda yayınlanan haberde, Tesise yönelik saldırıdan Rıza Kerimi'nin sorumlu olduğu belirtildi.

Haberde saldırının faili olduğu öne sürülen Kerimi'nin patlamadan önce yurt dışına kaçtığı ve yakalanması için gerekli yasal çalışmanın başlatıldığı kaydedildi.

Natanz Nükleer Tesisi'nde Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla önceki santrifüjlere kıyasla 10 kat daha fazla uranyum zenginleştirme imkanı sağlayacak 164 adetten oluşan IR-6 santrifüj zinciri devreye sokulmuştu.

Yeni nesil santrifüjlerin devreye girmesinden bir gün sonra 11 Nisan'da tesiste büyük bir patlama yaşandığı bildirilmişti. Patlamanın hemen ardından olayın kaza olduğunu duyuran İranlı yetkililer, daha sonra olayın santrifüjleri hedef alan bir sabotaj eylemi olduğunu açıklamıştı.

İran'ın İsfahan kentindeki Natanz Nükleer Tesisi'nde Temmuz 2020'de de yangın çıkmış ve İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinden bir gün sonra 28 Kasım'da yapılan açıklamada, bunun İsrail tarafından gerçekleştirilen sabotaj eylemi olduğu açıklanmıştı.

Saldırıda gelişmiş santrifüjlerin hedef alındığı belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun