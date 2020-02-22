İran'daki meclis seçimlerini Devrim Muhafızları'na yakın adaylar önde götürüyor
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İran'daki meclis seçimlerini Devrim Muhafızları'na yakın adaylar önde götürüyor

İran’da 11. Dönem Meclis Seçimlerinde resmi olmayan ilk sonuçlara göre muhafazakar kanat, yarışı büyük bir farkla önde götürüyor.

22.02.2020 14:39 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:39
İran'daki meclis seçimlerini Devrim Muhafızları'na yakın adaylar önde götürüyor

'da 11. Dönem Meclis Seçimlerinde resmi olmayan ilk sonuçlara göre muhafazakar kanat, yarışı büyük bir farkla önde götürüyor.


Ülkede dün TSİ 07.30'da başlayan ve 23.30'da sona eren oy kullanma sürecinin ardından kullanılan oylar gece sayılmaya başlandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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