İran'daki meclis seçimlerini Devrim Muhafızları'na yakın adaylar önde götürüyor

22.02.2020 14:39 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:39

İran'da 11. Dönem Meclis Seçimlerinde resmi olmayan ilk sonuçlara göre muhafazakar kanat, yarışı büyük bir farkla önde götürüyor.



Ülkede dün TSİ 07.30'da başlayan ve 23.30'da sona eren oy kullanma sürecinin ardından kullanılan oylar gece sayılmaya başlandı. Euronews.com'da Görüntüle