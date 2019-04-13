- İran'daki Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması sürüyor

TAHRAN - İran'ın başkenti Tahran'da 62 ülkeden 123 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen 'Uluslararası Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması' devam ediyor.

Bu sene 36'ncısı düzenlenen Uluslararası Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması, İran'ın başkenti Tahran'da başladı. 10-14 Nisan arasında gerçekleşecek yarışmada 62 ülkeden 123 kadın ve erkeğin hafızlık ve kıraat alanlarında yarışacağı belirtildi.

Türkiye'den 14 yaşındaki Feyza Nergiz finalde

Uluslararası Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması, ilk gününde 18 yaş üstü yarışmacılar arasında düzenlenirken yarışmanın ikinci gününde 18 yaş altı kadınlar kategorisi sona erdi ve finalistler açıklandı. İlk sırada İranlı Zeynep Emin Pur yer alırken ikinci sırada Türkiye'den 14 yaşındaki Feyza Nergiz yer aldı.

Yarışmaya Türkiye'yi temsilen hafızlık ve kıraat kategorilerinde toplamda 4 yarışmacının katıldığı kaydedildi.

İran'ın başkenti Tahran'da 10 Nisan Çarşamba günü başlayan Uluslararası Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması, 14 Nisan Pazar gününe kadar sürecek.

Kaynak: İHA