İran'daki kamuoyu yoklamasında cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım oranı yüzde 38 olarak belirlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İran'daki kamuoyu yoklamasında cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım oranı yüzde 38 olarak belirlendi

İran'daki kamuoyu yoklamasında cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım oranı yüzde 38 olarak belirlendi
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

İran'da ülke genelinde yapılan kamuoyu yoklaması cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanacaklarını belirten katılımcıların oranı 1979'dan beri en düşük seviye olarak yüzde 38'de kaldı.

İran'da ülke genelinde yapılan kamuoyu yoklaması cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanacaklarını belirten katılımcıların oranı 1979'dan beri en düşük seviye olarak yüzde 38'de kaldı.

İranlı Öğrenciler Kamuoyu Yoklama Merkezi Anket Ajansı (ISPA), ülke genelinde cumhurbaşkanlığı seçimlerine halkın katılımına ilişkin yaptığı son anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

Ülke genelinde Eylül 2020 - Haziran 2021 arasında yapılan anketin katılımcılarının yüzde 50,3'ü erkek, yüzde 49,7'sinin kadınlardan oluştuğu ve katılımcıların yüzde 38'inin kent merkezlerinde, yüzde 36'sının ilçelerde ve yüzde 26'sının da köylerde yaşadığı belirtildi.

Ankette cumhurbaşkanlığı seçimlerinde "kesinlikle" oy kullanmayacaklarını belirten katılımcıların oranı yüzde 33 olurken sandığa gideceğini belirten seçmenlerin oranı yüzde 38'de kaldı. Bu rakam, 1979'dan bu yana halkın seçimlere en düşük katılım oranı oldu. Ülkede halkın seçimlere en az katılım gösterdiği 1993'te eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kazandığı seçimlerde kayıtlı seçmenlerden yüzde 50,6'sı sandığa gitmişti.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ikinci kez seçildiği 2017'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise katılım oranı yüzde 73,3 olmuştu.

Ülke siyasetinin önemli isimlerine adaylık izni verilmemesi halkın seçimlere katılımını düşürecek endişesi

İran'da 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için 40'ı kadın olmak üzere 592 kişinin Anayasayı Koruyucular Konseyine adaylık başvurusunda bulunduğu bildirilmişti. Anayasayı Koruyucular Konseyi Sözcüsü Abbas Ali Kedhodayi, 17 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, adaylık için başvuran 592 kişiden yalnızca 40'ının gerekli şartları taşıdığını duyurmuştu.

Seçimlerde aday olmak isteyenlerin rejime bağlılığı ile siyasi, ahlaki ve dini sabıkalarını inceleyen Konsey tarafından 25 Mayıs'ta yapılan açıklamada, gerekli şartları taşıdığı açıklanan 40 kişiden yalnızca 7 isme adaylık izni çıktığı bildirilmişti.

Konseyin kararına göre, mevcut Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve Meclis Başkanı Ali Laricani gibi reformist ve ılımlı muhafazakar çizgideki ülke siyasetinin bazı önemli isimlerine seçimlerde yarışma izni verilmemişti.

Reformist gruplar, daha önce yaptıkları açıklamada adaylarının veto edilmesi halinde seçimlere katılmayacaklarını duyurmuştu. Birçok reformiste ve ülke siyasetinin önemli isimlerine adaylık izni verilmemesi nedeniyle özellikle reformist ve ılımlı muhafazakar seçmenin önemli bir kısmının sandığa gitmeyeceği öngörülüyor.

Halkın seçimlere yüksek katılımını demokratik bir destek kabul eden İran'da ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney, 27 Mayıs'ta yaptığı bir konuşmasında, Anayasayı Koruyucular Konseyinin vetoları nedeniyle seçimlerin boykot edilmesine yönelik çağrılara tepki göstererek, "Seçimlerin faydasız olduğunu söyleyenleri dinlemeyin. Bunlar halkla birlikte değildir. Halkla birlikte olan kimse insanların sandık başına gitmesine mani olmaz." demişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 31 milyon 405 bin 203 doza ulaştı
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 31 milyon 405 bin 203 doza ulaştı
Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca, 29 Mayıs-4 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca, 29 Mayıs-4 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Memduh Büyükkılıç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tan Taşçı Hazal Kaya Acun Ilıcalı Rahşan Gülşan
Spor Enes Ünal Aziz Yıldırım Roland Garros Dorukhan Toköz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İran'daki kamuoyu yoklamasında cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım oranı yüzde 38 olarak belirlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 13:37:54. #1.14#

title