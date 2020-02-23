: İran'daki ikinci deprem Van'da da hissedildi - Gelenler mahallesi (3)

23.02.2020 20:47 | Son Güncelleme: 23.02.2020 20:49

İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Khoy (Hoy) ilçesinde 5,7 büyüklüğünde deprem, Van'da paniğe yol açtı.

Sabah meydana gelen depremde çok sayıda evin yıkıldığı Başkale ilçesine bağlı mahallelerde, ikinci depremde de bazı evler yıkıldı, bazılarında da çatlaklar oluştu.

En çok hasarın yaşandığı Özpınar Mahallesi'nde vatandaşlar okul bahçesine kurulan çadırlara yönlendirildi. Jandarma ekipleri de vatandaşları evlere girmemeleri konusunda uyardı.

Evlerin önünde bekleyen vatandaşlar, ikinci depremin ardından hayvanlarını daha güvenli bölgelere götürdü.

Kızılay ekipleri okul bahçesinde vatandaşlara sıcak çorba ikram etti. Depremlerin ardından elektrik kesintisinin yaşandığı mahallelerde çalışma başlatan VEDAŞ ekipleri, arızaları onararak enerji akışını sağladı.

AFAD görevlileri de depremzedelerin battaniye ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Kent merkezinde de şiddetli hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar evlerden dışarı çıktı. Kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar, binaların önünde beklemeye başladı.

Kaynak: AA

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