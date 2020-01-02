İran'daki gösterilerde en az 631 kişinin öldüğü iddia edildi

02.01.2020 21:24 | Son Güncelleme: 02.01.2020 21:24

İran'da Kasım 2019'daki benzin zammı sonrası patlak veren gösteriler sırasında en az 631 kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi.

Reformistlere ait internet sitesi "Kaleme"de yer alan haberde söz konusu bilginin "kamuoyuna açıklanmayan gizli bültenlerden" sağlandığı belirtildi.

Haberde, hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun dar gelirli vatandaşlar olduğu belirtilerek, "Yayımlanmayan gizli resmi bültenler, protestolar sırasında en az 631 vatandaşın şehit olduğunu gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

İran'daki gösteriler

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor dönemden geçen İran halkı, 15 Kasım 2019'da Yargı Erki Başkanı, Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanından oluşan Ekonomi Koordinasyon Yüksek Konseyinin kararıyla benzin fiyatının bin tümenden 3 bin tümene yükseltilmesinin ardından protestolara başlamıştı.

Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edilmiş, marketler yağmalanmıştı.

Tahran yönetimi, Uluslararası Af Örgütüne göre en az 304 kişinin öldüğü olaylara ilişkin şu ana kadar ölü, yaralı veya gözaltılara ilişkin herhangi bir resmi açıklamada bulunmadı ve uluslararası kuruluşlar tarafından açıklanan rakamları yalanladı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, protestoları, "geniş kapsamlı ve tehlikeli bir komplo" olarak nitelendirirken reformistlerin önemli isimlerinden Tahran Milletvekili Mahmud Sadıki, devletin ekonomi kaynaklı bir olayı güvenlik sorunu haline getirdiğini söylemişti.

Kaynak: AA