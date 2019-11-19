İran'daki gösterilerde 3 güvenlik görevlisi bıçaklanarak öldürüldü
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İran'daki gösterilerde 3 güvenlik görevlisi bıçaklanarak öldürüldü

İran'ın başkenti Tahran'da hükümet karşıtı gösteriler sırasında üç güvenlik görevlisi bıçaklanarak hayatını kaybetti

19.11.2019 12:04 | Son Güncelleme: 19.11.2019 12:04
İran'daki gösterilerde 3 güvenlik görevlisi bıçaklanarak öldürüldü

İran'ın başkenti Tahran'da hükümet karşıtı gösteriler sırasında üç güvenlik görevlisi bıçaklanarak hayatını kaybetti.


ISNA ve Fars ajanslarının haberlerine göre şehrin batısında ellerinde bıçak ve satır olan saldırganlar bir devrim muhafızları mensubu ve iki Basij milisinin pusuya düşürdü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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