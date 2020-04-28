İran'daki feci kazada 12 kişi hayatını kaybetti
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İran'daki feci kazada 12 kişi hayatını kaybetti

İran'ın Güney Horasan eyaletinde bir tır ile otobüsün çarpışması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.

İran'daki feci kazada 12 kişi hayatını kaybetti
28.04.2020 11:21 | Son Güncelleme: 28.04.2020 11:26

İran'ın Güney Horasan eyaletinde bir tır ile otobüsün çarpışması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti.

İran'ın Güney Horasan eyaletine bağlı Serbişe ilçesi yakınlarında sabah saat 06.40'ta bir tır ile otobüs çarpıştı. Kazada 12 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi. İran Acil Servisler Kurumu Başkanı Mücteba Halidi, kazanın yaşandığı bölgeye 12 ambulans, 1 ambulans otobüs ve 1 hava ambulansı gönderildiğini söyledi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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