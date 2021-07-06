İran'daki elektrik kesintileri bazı şehirlerde protesto edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İran'daki elektrik kesintileri bazı şehirlerde protesto edildi

İran'daki elektrik kesintileri bazı şehirlerde protesto edildi
Anadolu Ajansı / Fatemeh Zangeneh - Haberler | Güncel

İran'da bir süredir devam eden ve günlük yaşam olumsuz etkileyen elektrik kesintileri ülkenin bazı şehirlerinde protesto edildi.

İran'da bir süredir devam eden ve günlük yaşam olumsuz etkileyen elektrik kesintileri ülkenin bazı şehirlerinde protesto edildi.

İran'da yaz sıcaklarının artmasıyla ülke genelinde yaşanan elektrik kesintileri bazı yerlerde günde 5-6 saati geçiyor ve bu durum halkın tepkisine neden oluyor.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) haberine göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Gülistan eyaletine bağlı Kürdköy, Bender Gez, Bender Türkmen ve Akkale ile Mazenderan eyaletine bağlı Babülse, Kaimşehr Amul ilçelerinde elektrik idarelerinin önünde toplanan vatandaşlar elektrik kesintilerini protesto etti.

Başkent Tahran'ın güneyinde elektrik idaresinin önünde bir araya gelen bir grup, Yol ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami'nin istifa etmesini istedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de Tahran'ın kuzeyindeki Saadetabad bölgesinde de ülke lideri Ali Hamaney ve rejim aleyhine sloganların atıldığı görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatemeh Zangeneh

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Ersin Tatar Mustafa Şentop Mustafa Varank Mehmet Kasapoğlu
Magazin Zeki Müren Selin Şekerci Burak Özçivit İbrahim Tatlıses
Spor Diego Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İran'daki elektrik kesintileri bazı şehirlerde protesto edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 00:57:22. #1.15#

title