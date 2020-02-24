İran'daki depremlerde 104 kişi yaralandı

24.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:24

İran'ın Türkiye sınırındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde dün meydana gelen 2 depremde 104 kişi yaralandı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Hoy'un Kotur ve Zeraban bölgelerinde sabah ve akşam meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki 2 depremde 104 kişi yaralandı.

Haberde, yaralılardan 85'inin taburcu edildiği, 19 kişinin de tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA