İran'daki depremde yaralı sayısı 5'e yükseldi
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İran'daki depremde yaralı sayısı 5'e yükseldi

İran'daki depremde yaralı sayısı 5'e yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İran'ın Bender Gunave şehrinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından yaralı sayısı 5'e ulaştı.

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İran'ın Bender Gunave şehrinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından yaralı sayısı 5'e ulaştı.

İran'ın Buşehr eyaletine bağlı Bender Gunave şehrinde yerel saatle 11.11'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde bilanço artıyor. Bender Gunave Valisi Golamreza Mehrjoo yaptığı açıklamada, depremde yaralı sayısının 5'e yükseldiğini ve yaralıların ayakta tedavi gördüklerini duyurdu.

Buşehr Nükleer Tesisi Halkla İlişkiler biriminden yapılan açıklamada ise 5.9 büyüklüğündeki depremden nükleer tesisin etkilenmediği ve herhangi bir hasarın meydana gelmediği belirtildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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