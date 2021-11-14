İran'daki depremde 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı - Haberler
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İran'daki depremde 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı

AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
İran'daki depremde 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde 2 kişi yaşamını yitirdi.

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde 2 kişi yaşamını yitirdi.

İran devlet medyasındaki haberler e göre Basra Körfezi kıyısındaki eyalette öğleden sonra peş peşe meydana gelen iki deprem sonrası yetkililer, tsunami tehlikesi olmadığını ifade etti.

Çevre iller ve komşu ülkelerde de hissedilen depremin ardından birçok evde hasar oluştu. Depremde 2 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı açıklandı.

Elektrik direklerinin devrilmesi nedeniyle bazı bölgelere elektrik verilemediği kaydedilirken halkın büyük bölümünün evlerine girmediği, dışarıda beklediği aktarıldı.

Bu arada Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de yardımcısı Muhammed Muhbir'e deprem bölgesine gitme talimatı verdi.

Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm ilçesi civarında bugün öğleden sonra 1 dakika arayla 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İran'da aynı bölgede 6,3 büyüklüğünde ikinci deprem

İran'da aynı bölgede 6,3 büyüklüğünde ikinci deprem

 İran'ın güneyinde 6,4 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneyinde 6,4 büyüklüğünde deprem

AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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