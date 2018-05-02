İran'da Deprem! Yaralı Sayısı 105'e Yükseldi

İran'ın Kohgeluye ve Buyer Ahmed eyaletinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde 105 kişi yaralandı.

YARALI SAYISI 105'E YÜKSELDİ

İran'ın Kohgeluye ve Buyer Ahmed eyaletinde sabah saatlerinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki deprem sonucunda can kaybı yaşanmazken, yaralıların sayısı 105'e yükseldi.

32 YARALI HASTANELERE KALDIRILDI

Kohgeluye ve Buyer Ahmed acil yardım kurumu yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, yaralının 32'sinin tedavisinin hastanede devam ettiği, diğer yaralıların tedavisinin olay yerinde yapıldığı belirtildi.