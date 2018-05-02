İran'da Deprem! Yaralı Sayısı 105'e Yükseldi
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İran'da Deprem! Yaralı Sayısı 105'e Yükseldi

İran'ın Kohgeluye ve Buyer Ahmed eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre 105 kişi yaralandı.

İran'da Deprem! Yaralı Sayısı 105'e Yükseldi

İran'ın Kohgeluye ve Buyer Ahmed eyaletinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde 105 kişi yaralandı.

YARALI SAYISI 105'E YÜKSELDİ

İran'ın Kohgeluye ve Buyer Ahmed eyaletinde sabah saatlerinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki deprem sonucunda can kaybı yaşanmazken, yaralıların sayısı 105'e yükseldi.

32 YARALI HASTANELERE KALDIRILDI

Kohgeluye ve Buyer Ahmed acil yardım kurumu yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, yaralının 32'sinin tedavisinin hastanede devam ettiği, diğer yaralıların tedavisinin olay yerinde yapıldığı belirtildi.

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YORUMLAR (5)

  • CANDOST:
    yorumlarınız çok çirkin.. sadece gecmiş olsun diyeceğinize tuhaf tuhaf şeyler yazmışsınız. yazık.. toplumsal ahlakımızda çökmüş.. neyse yaralılar umarım tez zamanda sağlıklarına kavuşur.. iran halkına büyük geçmiş olsun
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  • HÜSEYİN GÜLMEZ:
    AKP DEN ADAY OLAN İBRAHİM TATLISES . . . İNSANLARDA BİRAZ İNANÇ KALMIŞSA DEĞİL AKP OY VERMEK AKP KÖTÜLERİMMMMM. . . . AKP ADAYLARI TAMAMI REKLAM AMAÇLI. . . . BATMIŞ ŞİRKET SAHİPLERİ AMAÇ NE HİZMET NE VATAN NE MİLLET. . . . . MİLLETİN KERİZ PARASINI CUKA ETMEKTİR. . . .
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    AKGENÇLİK: konuyla ne alakası var
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  • HÜSEYİN GÜLMEZ:
    YAHUDİ BİR İRAN İŞTE. . . . BİZ İSRAİLE VURURUZ YOK BÖYLE YAPARIZ SAÇMA SAPAN ŞEYLERLE TEHDİT NUMARASINI YEMİYOR İSRAİL. . İSRAİLİN GÜÇLENMESİNİN BAŞ MİMARLARI TÜRKİYE VE İRANDIR. . . .
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