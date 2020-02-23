İran'daki deprem Hakkarili vatandaşları sokağa döktü

23.02.2020 20:04 | Son Güncelleme: 23.02.2020 20:04

Merkez üstü İran'ın Khoy kentinde meydana gelen 5.9 şiddetindeki depremi hisseden Hakkarililer, sokaklara çıktı.



Türkiye İran sınırındaki Khoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, Hakkari'nin Çukurca ile Yüksekova ilçelerinde de hissedildi. Deprem anında avizeler sallanırken, bazı vatandaşlar da sokaklara çıktı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA