İran'daki Deprem Hakkari'de de Hissedildi

İran-Irak sınırında meydana gelen deprem Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de hissedildi. İran'ın Irak sınırına yakın Kirmanşah vilayetinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de paniğe neden olan depremden dolayı vatandaşlar sokağa indi. Can ve mal kaybının yaşanmadığı ilçede deprem nedeniyle bazı vatandaşlar dışarıda bekliyorlar.

(İHA)