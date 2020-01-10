İran'daki cuma namazında ABD aleyhine slogan atıldı
Hüccetülislam Muhammed Cevad Hac Aliekberi'nin hutbe vermesi ABD aleyhine açılan pankartlar ABD aleyhine sloganlar atılması Cuma namazının kılınması İran'ın ABD'nin Irak'taki üslerine yaptığı saldırının ardından Tahran'daki ilk cuma namazı, Hüccetülislam Muhammed Cevad Hac Aliekberi'nin...
Hüccetülislam Muhammed Cevad Hac Aliekberi'nin hutbe vermesi
ABD aleyhine açılan pankartlar
ABD aleyhine sloganlar atılması
Cuma namazının kılınması İran'ın ABD'nin Irak'taki üslerine yaptığı saldırının ardından Tahran'daki ilk cuma namazı, Hüccetülislam Muhammed Cevad Hac Aliekberi'nin imamlığında İmam Hümeyni Musalla Camisi'nde kılındı. İranlılar hutbe sırasında Amerika aleyhine pankart açıp sloganlar attı.