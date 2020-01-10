İran'daki cuma namazında ABD aleyhine slogan atıldı
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İran'daki cuma namazında ABD aleyhine slogan atıldı

Hüccetülislam Muhammed Cevad Hac Aliekberi'nin hutbe vermesi ABD aleyhine açılan pankartlar ABD aleyhine sloganlar atılması Cuma namazının kılınması İran'ın ABD'nin Irak'taki üslerine yaptığı saldırının ardından Tahran'daki ilk cuma namazı, Hüccetülislam Muhammed Cevad Hac Aliekberi'nin...

10.01.2020 15:10 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:15
İran'daki cuma namazında ABD aleyhine slogan atıldı

Hüccetülislam Muhammed Cevad Hac Aliekberi'nin hutbe vermesi

ABD aleyhine açılan pankartlar

ABD aleyhine sloganlar atılması

Cuma namazının kılınması 'ın ABD'nin Irak'taki üslerine yaptığı saldırının ardından Tahran'daki ilk cuma namazı, Hüccetülislam Muhammed Cevad Hac Aliekberi'nin imamlığında İmam Hümeyni Musalla Camisi'nde kılındı. İranlılar hutbe sırasında Amerika aleyhine pankart açıp sloganlar attı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İran'daki cuma namazında ABD aleyhine slogan atıldı
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