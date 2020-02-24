: İran'daki Corona Virüsü Salgınına Karşı Türkiye Alarmda

24.02.2020 09:47 | Son Güncelleme: 24.02.2020 09:47

İran'da virüse bağlı ölümlerin başlaması üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan Türkiye'ye giriş yapacak kişilerin pasaport kontrolü öncesinde sağlık kontrolundan geçirmeye başladıklarını açıkladı. Sosyal medyada ise "İran sınırları kapatılsın" etiketiyle paylaşımlar yapılıyor

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