İran'daki çatışmada 1 teğmen hayatını kaybetti
İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Çaldıran'da, terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK ile Devrim Muhafızları Ordusu arasındaki çatışmada 1 teğmen yaşamını yitirdi.
İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Çaldıran'da, terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK ile Devrim Muhafızları Ordusu arasındaki çatışmada 1 teğmen yaşamını yitirdi.
İran devlet televizyonunda yer alan habere göre, Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Türkiye sınırındaki Çaldıran kırsalında ikindi vakti sınırdan sızmaya çalışan PJAK teröristleri ile Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı askerler arasında çatışma çıktı.
Çatışmada çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği ve Devrim Muhafızlarına bağlı İbrahim Ahundzade adındaki bir teğmenin de hayatını kaybettiği belirtildi.
Çatışmaların ardından yüksek sayıda mühimmat ve haberleşme teçhizatının da ele geçirildiği aktarıldı.
Kaynak: AA
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