İran'daki Buşehr nükleer elektrik santralinin faaliyeti "acil durum" üzerine durduruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İran'daki Buşehr nükleer elektrik santralinin faaliyeti "acil durum" üzerine durduruldu

İran'daki Buşehr nükleer elektrik santralinin faaliyeti 'acil durum' üzerine durduruldu
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletinde bulunan nükleer elektrik santralinin faaliyetinin "acil durum" üzerine geçici olarak durdurulduğu açıklandı.

İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletinde bulunan nükleer elektrik santralinin faaliyetinin "acil durum" üzerine geçici olarak durdurulduğu açıklandı.

İran Elektrik Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Gulamali Rahşanimehr, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, acil durum nedeniyle Buşehr nükleer elektrik santralinin faaliyetinin geçici olarak durdurulduğunu söyledi.

Yaşanan acil durumun nedeniyle ilgili bilgi vermeyen Rahşanimehr, elektrik üretiminin 1000 megavat düşeceğini ve bunun da elektrik kesintilerine yol açabileceğini ifade etti.

Rahşanimehr ayrıca, kripto para madencilerinin Tahran'ın tükettiği elektriğin neredeyse yarısını tükettiklerini belirterek, geçen hafta 3 binden fazla kripto para üretim cihazına el koyduklarını kaydetti.

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

Erdoğan: 'Kovid-19 salgınının aşılmasının ardından Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin önümüzdeki dönem toplantısı münasebetiyle İran'ı ziyaret...
Erdoğan: "Kovid-19 salgınının aşılmasının ardından Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin önümüzdeki dönem toplantısı münasebetiyle İran'ı ziyaret...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi'ye tebrik mesajı göndererek seçim sonuçlarının İran halkı için hayırlı olması...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi'ye tebrik mesajı göndererek seçim sonuçlarının İran halkı için hayırlı olması...
İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ilk resmi sonuçlarına göre muhafazakar aday Reisi, 28 milyon 600 bin oydan 17 milyon 800 binini alarak...
İran'da 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ilk resmi sonuçlarına göre muhafazakar aday Reisi, 28 milyon 600 bin oydan 17 milyon 800 binini alarak...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emel Sayın Hülya Avşar Merve Dizdar Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Cristiano Okay Yokuşlu Merih Demiral Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İran'daki Buşehr nükleer elektrik santralinin faaliyeti "acil durum" üzerine durduruldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 10:00:40. #1.16#

title