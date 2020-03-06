İran'daki 4.4'lük deprem Van'da da hissedildi
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İran'daki 4.4'lük deprem Van'da da hissedildi

İran'ın Khoy bölgesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem, Van'da da hissedildi.

06.03.2020 17:44 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:44
İran'daki 4.4'lük deprem Van'da da hissedildi

'ın Khoy bölgesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki , 'da da hissedildi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 17.19 sıralarında Türkiye sınırındaki İran'ın Khoy bölgesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Van il merkezi ve ilçelerinde de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. - VAN

Kaynak: İHA

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