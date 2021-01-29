İran'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti
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İran'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti

29.01.2021 21:39 | Son Güncelleme: 29.01.2021 21:42
İran'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti

İran'ın batısındaki Kirmanşah kenti ile Kürdistan eyaletine bağlı Kamyaran ilçesi arasındaki otoyolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaşamını yitirdi.

İran'ın batısındaki Kirmanşah kenti ile Kürdistan eyaletine bağlı Kamyaran ilçesi arasındaki otoyolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaşamını yitirdi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Kirmanşah kenti ile Kürdistan eyaletine bağlı Kamyaran ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Trafik kazası sonucu aynı aileden 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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