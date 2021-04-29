İran'da Zarif'in gizli röportajının sızdırılmasından sorumlu tutulan Ruhani'nin Danışmanı istifa etti
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İran'da Zarif'in gizli röportajının sızdırılmasından sorumlu tutulan Ruhani'nin Danışmanı istifa etti

İran'da Zarif'in gizli röportajının sızdırılmasından sorumlu tutulan Ruhani'nin Danışmanı istifa etti
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in gizli röportajının sızdırılmasının sorumlusu olarak gösterilen Cumhurbaşkanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Hüsameddin Aşina istifa ederken, yerine Hükümet Sözcüsü Ali Rebii getirildi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in gizli röportajının sızdırılmasının sorumlusu olarak gösterilen Cumhurbaşkanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Hüsameddin Aşina istifa ederken, yerine Hükümet Sözcüsü Ali Rebii getirildi.

İran Cumhurbaşkanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bir ses kaydının çalınmasıyla ilgili son yaşanan hadiseler ve Hüsameddin Aşina'nın bu konuyla ilgili istifasının ardından Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ali Rebii'yi Cumhurbaşkanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı olarak atadı." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanı Zarif'in, mart ayında gazeteci Said Leylaz ile yaptığı ve yayınlanmadan hükümet arşivlerine kaldırılan röportajı sızdırılarak, 25 Nisan'da Londra merkezli Iran International televizyonu tarafından yayınlanmıştı.

Zarif, söz konusu röportajında "Rusya'yı nükleer anlaşmayı engellemeye çalışmakla" suçlamış ve Devrim Muhafızları Ordusunu özellikle eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin dış politikaya müdahalelerini eleştirmişti.

Dışişleri Bakanı Zarif'in röportajdaki ifadeleri ülkede özellikle muhafazakar kanadın tepkisini çekmiş ve Zarif'e yönelik istifa çağrıları yapılmıştı.

Hükümetten açıklamalar gelmişti

Dışişleri Bakanlığı röportajın yayınlanmak için değil hükümet arşivlerinde tutulması için yapıldığını duyurmuştu.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii de 7 saat süren röportajın 3 saatlik bir bölümünün çalınarak yayınlandığını belirtmişti.

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim, 27 Nisan'da yayımladığı haberinde röportajın, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla 8 yıllık cumhurbaşkanlığı sürecinin kayıt altına alınması amacıyla danışmanı Hüsameddin Aşina'nın başında bulunduğu Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından "Sözlü Tarih Projesi" adı verilen proje kapsamında yapıldığına yer vermişti.

Röportajın bir kopyasının Dışişleri Bakanı Zarif'te diğer kopyasının da Stratejik Araştırmalar Merkezinde bulunduğuna dikkat çekilen haberde, Zarif'in röportajına ait ses kayıtlarının Aşina'nın başkanlığını yaptığı Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından bazı reformist siyasetçilere ulaştırıldığı da öne sürülmüş ve Aşina, ses kayıtlarının sızdırılmasının sorumlusu olarak gösterilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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