İran'da Zarif'in Fransa diplomasisiyle ilgili görüşler farklı

28.08.2019 21:05

İranlı reformist milletvekilleri, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in Fransa'daki görüşmelerini diplomatik başarı olarak görürken, bazı muhafazakar siyasetçiler Paris yönetimini "iyi polis rolü" oynamakla suçlayarak Zarif'in "kırmızı çizgileri" aşmaması uyarısında bulunuyor.

İran Dışişleri Bakanı Zarif'in geçen cuma Paris'e yaptığı ziyaretten 2 gün sonra G7 Zirvesi'nin düzenlendiği Biarritz kentinde Fransız, Alman ve İngiliz yetkililerle görüşmesi İran'da tartışma konusu oldu.

Muhafazakar kanat Zarif'in girişimlerini eleştirirken reformist siyasetçiler bunun "diplomatik başarı" olduğu görüşünde.

İran Meclisi'ndeki farklı fraksiyonlara bağlı milletvekilleri Zarif'in Fransa diplomasisini AA muhabirine değerlendirdi.

-"G7 Zirvesi'nde İran'ın yer alması diplomatik bir başarıydı"

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonunun eski başkanı, reformist milletvekili Haşmetullah Felahetpişe, İran'ın uluslararası hukuka ve kararlara uygun davranarak diplomasi yolunu seçmesinin doğru bir tercih olduğunu ifade etti.

Felahetpişe, bu çerçevede Zarif'in Fransa ziyaretinin ABD'nin hem resmi hem de fiili diplomasisiyle İran'a yaptırım uygulamaya çalıştığı şartlarda gerçekleştiğini belirtti.

Zarif'in ziyaretindeki en önemli meselenin diplomasinin korunması ve devam ettirilmesi yönündeki irade olduğunu dile getiren Felahetpişe, "Dünyanın önemli görüşmelerinin yapıldığı G7 Zirvesi'nde İran'ın bu şekilde yer alması diplomatik bir başarıydı. ABD'liler de bu diplomasiye karşı direnemeyeceklerini gördü. Trump'ın tutumundaki değişikliğin nedenlerinden biri de buydu." dedi.

"AB'nin İran ve ABD arasındaki ara buluculuk girişimleri başarılı olmaz"

İranlı reformist vekil, diplomasinin devam etmesi ve gerginliğin artmaması yönündeki girişimlerin sonuç verdiğini ancak Fransa'nın sunduğu önerilerin nükleer anlaşmayı canlandırmaya yetmeyeceğinin altını çizdi.

Kaynak: AA