İran'da Yumurta Fiyatlarında Artış

İran'da yumurta fiyatlarındaki artış nedeniyle 19 bin ton daha yumurta ithalatına izin verildiği bildirildi.



İran'ın resmi ajansı IRNA'nın haberine göre Hükümet Sözcüsü Muhammed Bakır Nubaht düzenlediği basın toplantısında, son günlerde ülkedeki yumurta fiyatlarında yaşanan artışın önüne geçebilmek için alınan tedbirlere ilişkin bilgi verdi.



Nubaht, "Halihazırda ithal edilen 22 bin ton yumurtanın gümrükte işlemleri sürüyor. 19 bin ton yumurta daha ithalat etme kararı aldık."dedi.



İran'da yılda ortalama 900 bin ton yumurta tüketildiğini, üretimin ise resmi rakamlara göre geçen yıllarda 1 milyon 300 bin ton civarında olduğunu aktaran Nubaht, bu yıl kuş gribi nedeniyle çok sayıda tavuğun itlaf edildiğini ve ihracatın durduğunu ifade etti.



Ülke piyasasındaki dalgalanmalar son bulana kadar yumurta ithalatındaki sınırlamaların genişleteceğini kaydeden Nubaht, "Geçen yıl 23 milyon 500 bin, son üç ayda ise 12 milyon 300 binden fazla tavuk itlaf edildi. Bu rakam toplam tavuk miktarının yüzde 14 ila 20'sini oluşturmaktadır." diye konuştu.



Başkent Tahran'da 30 adet yumurtanın bulunduğu bir paket 20 bin tümene (18 TL), bir kilo yumurta ise 7 bin 100 tümene (6 TL) satılıyor.