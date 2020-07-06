İran'da yük gemisi alev aldı İran'ın güneyinde yer alan Buşehr kentindeki Tengestan Muhammed Ameri Limanı'nda yük gemisi alev aldı.

İran'ın güneyinde yer alan Buşehr kentindeki Tengestan Muhammed Ameri Limanı'nda yük gemisi alev aldı. Yangının, denizden ve karadan müdahaleyle 4 saatte kontrol altına alınabildiği belirtildi.

İran'ın resmi haber ajansı İRNA, sabah saatlerinde çıkan yangının, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince denizden ve karadan yapılan müdahale sonucu 4 saatte kontrol altına alındığını duyurdu. Yangının sıçramasının engellenmesi amacıyla yakında bulunan gemiler uzaklaştırıldı.Can kaybı olmazken, yangının neden çıktığı henüz belirlenemedi. Geminin yüküne ilişkin bilgi verilmezken, yangının deniz kirliliğine neden olduğu aktarıldı.

- Tahran

Kaynak: DHA