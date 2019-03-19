İran'da Yolcu Uçağında Yangın (2)

İran'ın Fars Haber Ajansı, başkent Tahran'da Mehrabad Havalimanı'na iniş yapan ve içinde 100'e yakın yolcu bulunan uçakta yangın çıktığını duyurdu. Ajans, uçağın iniş takımlarının açılmadığını, uçağın yere teması sonrası yangın çıktığını; uçaktakilerin tahliye edildiğini, yangının da kontrol altına alındığını duyurdu.

Press TV'de şu ana kadar bir yaralanma vakasına rastlanmadığı bilgisinin kendilerine ulaştığını duyurdu.

Kaynak: DHA