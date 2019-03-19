İran'da Yolcu Uçağında Yangın

İran'ın Fars Haber Ajansı, başkent Tahran'da Mehrabad Havalimanı'na iniş yapan ve içinde 100'e yakın yolcu bulunan uçakta yangın çıktığını; yolcuların tahliyesine çalışıldığını duyurdu.

Press TV'de şu ana kadar bir yaralanma vakasına rastlanmadığı bilgisinin kendilerine ulaştığını duyurdu.

Kaynak: DHA