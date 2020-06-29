İran'da yolcu uçağı zorunlu iniş yaptı İran'da Tahran-Asleviye seferini yapmak üzere havalanan Mahan Hava Yollarına ait yolcu uçağı, teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı.

İran'da Tahran-Asleviye seferini yapmak üzere havalanan Mahan Hava Yollarına ait yolcu uçağı, teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı. İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) göre, Asleviye kentine gitmek üzere başkent Tahran'dan hareket eden yolcu uçağında kalkıştan bir süre sonra teknik arıza meydana geldi. Mahan Hava Yollarına ait yolcu uçağı, söz konusu arıza nedeniyle Şiraz Havaalanı'na zorunlu iniş yaptı. Uçaktaki yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaynak: AA