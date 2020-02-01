İran'da yolcu uçağı pistten çıktı
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İran'da yolcu uçağı pistten çıktı

Tahran-Kirmanşah seferini yapan yolcu uçağı, Kirmanşah Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı.

01.02.2020 13:18 | Son Güncelleme: 01.02.2020 13:18
İran'da yolcu uçağı pistten çıktı

Tahran-Kirmanşah seferini yapan yolcu uçağı, Kirmanşah Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı.

Yerel medya, mürettebat dahil 110 kişi taşıyan Airbus A319 tipi yolcu uçağının Kirmanşah Şehid Eşref İsfahani Havalimanı'na inişi esnasında pistten çıktığını; uçaktaki mürettebat ve yolcuların zarar görmediğini duyurdu.

Kazanın nedeni araştırılıyor.


Kaynak: DHA
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