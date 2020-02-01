İran'da yolcu uçağı pistten çıktı
Tahran-Kirmanşah seferini yapan yolcu uçağı, Kirmanşah Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı.
Tahran-Kirmanşah seferini yapan yolcu uçağı, Kirmanşah Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı.
Yerel medya, mürettebat dahil 110 kişi taşıyan Airbus A319 tipi yolcu uçağının Kirmanşah Şehid Eşref İsfahani Havalimanı'na inişi esnasında pistten çıktığını; uçaktaki mürettebat ve yolcuların zarar görmediğini duyurdu.
Kazanın nedeni araştırılıyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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İniş sırasında uçağın içinden görüntülerUçaktan inen yolcular