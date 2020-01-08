İran'da yolcu uçağı düştü
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İran'da yolcu uçağı düştü

Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek için havalanan ve içinde 180 yolcunun bulunduğu belirtilen Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra teknik arıza nedeniyle düştü.

08.01.2020 06:56 | Son Güncelleme: 08.01.2020 07:01
İran'da yolcu uçağı düştü

Uluslararası Havalimanı'ndan Ukrayna'nın başkenti 'e gitmek için havalanan ve içinde 180 yolcunun bulunduğu belirtilen Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra teknik arıza nedeniyle düştü. - TAHRAN

Kaynak: İHA
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