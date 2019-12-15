İran'da yoğun hava kirliliği nedeniyle alınan önlemler devam ediyor

15.12.2019 20:42 | Son Güncelleme: 15.12.2019 20:42

İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliği nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime verilen ara 1 gün uzatılırken, 2 eyalet ve 3 kentte daha okullar 1 günlüğüne tatil edildi.

Ülkede yoğun hava kirliliği nedeniyle alınan önlemler devam ediyor. Başkentte hava kirliliğinin 170 mikrogram/metreküp olarak belirlendiği ve bunun tüm gruplar için riskli olduğu açıklandı. Bu çerçevede, Tahran'da yarın da ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verildi.

Tahran'la birlikte Elburz ve Doğu Azerbaycan eyaletlerindeki okulların yanı sıra İsfahan, Kum ve Save kentlerinde de okullar 1 günlüğüne tatil edildi.

Devlet medyasındaki haberlerde, 22 ambulansın yanı sıra acil yardım ekiplerinin, kentin en kalabalık meydanlarından Azadi, İnkılap, Firdevsi, İmam Hüseyin, Veli Asır ve Venek başta olmak üzere farklı noktalarda hazır bulundurulacağı bildirildi.

Ayrıca, kamyonların trafiğe çıkmasıyla ilgili sınırlamanın devam edeceği, daha önce belli güzergahları kapsayan tek-çift plaka düzenlemesinin, yarın tüm şehirde uygulanacağı ve şehir içi toplu taşıma ücretlerinin yarıya indirileceği kaydedildi.

Kaynak: AA