İran'da yoga yapan 30 kişi gözaltına alındı

İran'da yoga yapan 30 kişi gözaltına alındı

İran'da 30 kişi yoga yaptıkları için gözaltına alındı. Savcılığın açıklamasına göre İran'ın Gürgan şehrindeki bir evde toplanan 30 kişi hakkında yoga yaptıkları tespit edilince gözaltı kararı verildi.

İran'da yoga yapan 30 kişi gözaltına alındı

İran'ın Gürgan şehrindeki bir evde toplanan 30 kişi yoga yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Gülistan'daki devrim merkezi ve savcılıktan yapılan ortak açıklamada kadın ve erkekten oluşan 30 kişinin "yoga öğretmek bahanesiyle Gürgan'da bir evde toplandıkları için" gözaltına alındığı duyuruldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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