İran'da Yerel Halka Hakaret Eden Akademisyene Gözaltı

Sünnilerin yoğun olduğu Zahidan kentinde bir üniversitede öğretim görevlisi olan Hamid Semsam, sosyal medyada bir camide teravih namazı kılan Beluç halkı "vahşi" olarak nitelendirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

İran'da Yerel Halka Hakaret Eden Akademisyene Gözaltı

Sünnilerin yoğun olduğu Zahidan kentinde bir üniversitede öğretim görevlisi olan Hamid Semsam, sosyal medyada bir camide teravih namazı kılan Beluç halkı "vahşi" olarak nitelendirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et