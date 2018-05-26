İran'da Yerel Halka Hakaret Eden Akademisyene Gözaltı
Sünnilerin yoğun olduğu Zahidan kentinde bir üniversitede öğretim görevlisi olan Hamid Semsam, sosyal medyada bir camide teravih namazı kılan Beluç halkı "vahşi" olarak nitelendirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.
Sünnilerin yoğun olduğu Zahidan kentinde bir üniversitede öğretim görevlisi olan Hamid Semsam, sosyal medyada bir camide teravih namazı kılan Beluç halkı "vahşi" olarak nitelendirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.
Kaynak: Dunya.com