İran'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 237'ye yükseldi
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 43 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 237'ye, vaka sayısı 7 bin 161'e yükseldi.
09.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:30
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 43 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 237'ye, vaka sayısı 7 bin 161'e yükseldi.
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Kaynak: Dunya.com