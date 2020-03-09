SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› İran'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 237'ye yükseldi - Ekonomi
İran, Ekonomi

İran'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 237'ye yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 43 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 237'ye, vaka sayısı 7 bin 161'e yükseldi.

09.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:30
İran'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 237'ye yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 43 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 237'ye, vaka sayısı 7 bin 161'e yükseldi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Ekonomi
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
İran'dan korkutan açıklama: Koronavirüs dışında bir virüs daha var Ekonomi
İran'dan korkutan açıklama: Koronavirüs dışında bir virüs daha var
Tırnak arasındaki doku, cinayetten tutuklanan ağabeyi haklı çıkardı Ekonomi
Tırnak arasındaki doku, cinayetten tutuklanan ağabeyi haklı çıkardı
Petroldeki düşüş 3 ülkeyi vuracak! Milyarlarca dolar zarar bekleniyor Ekonomi
Petroldeki düşüş 3 ülkeyi vuracak! Milyarlarca dolar zarar bekleniyor
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Ekonomi
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Ekonomi
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Sinan Akçıl Berkay Şahin Defne Samyeli
Spor Gökhan Gönül İsmail Kartal Emre Belözoğlu Fernando Muslera Fatih Karagümrük
Daha Fazla Adana Avrupa Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: İran'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 237'ye yükseldi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 16:34:04. #1.15#