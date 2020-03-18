İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 1135'e yükseldi
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 147 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1135'e yükseldi.
18.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:10
İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 147 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1135'e yükseldi.
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Kaynak: Dunya.com