İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 611'e yükseldi
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Halkla İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, İran, Güncel

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 611'e yükseldi

İran'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 97 kişi artarak 611'e yükseldi.

14.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:46
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 611'e yükseldi

İran'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 97 kişi artarak 611'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, son 24 saatte virüs nedeniyle ülke genelinde 97 kişinin daha yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Bu kapsamdan toplam can kaybının 611'e çıktığını aktaran Cihanpur, vaka sayısının da 1365 kişi artarak 12 bin 729'a ulaştığını ifade etti.

4 bin 339 kişi iyileşerek taburcu edildi

Cihanpur, şimdiye kadar bu virüs nedeniyle tedavi gören 4 bin 339 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği bilgisini verdi.

Çin ve İtalya'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

Salgınla mücadele kapsamında, büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturulmuştu.

Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilirken, sportif ve sanatsal faaliyetler de 20 Mart'a kadar iptal edilmişti.

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Kaynak: AA

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Manşet

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