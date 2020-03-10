İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 54 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 291'e,...
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 54 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 291'e,... - Haber
İran, Güncel

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 54 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 291'e,...

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 54 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 291'e, vaka sayısı 8 bin 42'ye yükseldi.

10.03.2020 13:50 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:50
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 54 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 291'e,...

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 54 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 291'e, vaka sayısı 8 bin 42'ye yükseldi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Benzin ve motorine ne kadar indirim gelecek? Erdoğan müjdeyi verdi Haber
Benzin ve motorine ne kadar indirim gelecek? Erdoğan müjdeyi verdi
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'de yüzleri güldüren gelişme Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'de yüzleri güldüren gelişme
Amerikalı vali açıkladı! Türkiye'den dönen kadında koronavirüs çıktı Haber
Amerikalı vali açıkladı! Türkiye'den dönen kadında koronavirüs çıktı
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi Haber
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi
Aylık kazancı 15 bin lira! Günlük 150 liraya çalışacak çırak bulamıyor Haber
Aylık kazancı 15 bin lira! Günlük 150 liraya çalışacak çırak bulamıyor
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Haber
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Abdulhamit Gül Vladimir Putin Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Can Yaman Hülya Avşar Haluk Levent Demet Akalın
Spor Falcao Tamer Tuna Ünal Karaman Bülent Uygun Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla İran Rusya Kadın Petrol
Şu an buradasınız: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 54 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 291'e,... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 14:33:58. #1.15#