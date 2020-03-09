Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 43 kişi daha hayatını kaybetti
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Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 43 kişi daha hayatını kaybetti

Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 43 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 237'ye, vaka sayısı 7 bin 161'e yükseldi.

09.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:06
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 43 kişi daha hayatını kaybetti

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tehlikesini sürdürüyor. Çin ve İtalya'nın ardından en çok ölümün yaşandığı ülke olan İran'dan ölüm haberleri gelmeye devam ediyor. Virüsün ilk görüldüğü kent olan Kum'u karantina altına almamak konusunda ısrarcı davranan İran, inadının bedelini ağır ödüyor. Salgında 43 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle birlikte ülkedeki ölü sayısı 237'ye yükseldi. Vaka sayısı ise 7 bin 161 oldu.

İran ise tedbir kapsamında yeni bir karar aldı. Salgının önlenmesi için çalışmalarını sürdüren İran, 70 bin hükümlünün daha salgın önlemi kapsamında serbest bırakılacağı açıkladı.

70 BİN MAHKUM İÇİN EV İZNİ

İran Yargı Erki'ne bağlı "mizanonline" haber sitesine göre, Yargı Erki Yüksek Şura toplantısında konuşan Reisi, mahkumların toplumsal güveni zedelememeleri kaydıyla yeni tip koronavirüse zemin oluşturan hastalıklara sahip 70 bin mahkum için ev izni talimatı verdi.

Söz konusu mahkumlarla ilgili resmi işlemlerin ivedilikle yerine getirilmesini isteyen Reisi, ev izni şartlarına ilişkin ayrıntılara ise değinmedi.

VİRÜS, MAHKUMLARI DA TEHDİT EDİYOR

İran'da hızla yayıldığı gözlenen yeni tip koronavirüsün, cezaevlerindeki mahkumları da tehdit ettiği gündeme gelmişti.

ÖLÜ SAYISI 237'YE YÜKSELDİ

Ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle 43 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 237'ye, vaka sayısının ise 7 bin 161'e yükseldi.

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Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 43 kişi daha hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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İran'da koronavirüs nedeniyle 43 kişi daha hayatını kaybetti

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