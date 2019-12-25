İran'da yeni protesto çağrılarının gölgesinde internete kısıtlama getirildi
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İran'da yeni protesto çağrılarının gölgesinde internete kısıtlama getirildi

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, Elborz, Kürdistan, Zencan ve Şiraz eyaletlerinde internet bağlantısı sınırlandırıldı.

25.12.2019 17:54 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:54
İran'da yeni protesto çağrılarının gölgesinde internete kısıtlama getirildi

'da benzin zammına karşı protestoların yeniden başlatılması yönünde çağrılar yapılırken bazı kentlerde internet erişimine kısıtlama getirildi.


İranlı İşçiler Ajansı'na (ILNA) göre, Elborz, Kürdistan, Zencan ve Şiraz eyaletlerinde internet bağlantısı sınırlandırıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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