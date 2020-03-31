İran'da yeni doğan bebekte Covid-19 tespit edildi, destek ünitesi olmadan nefes alabiliyor
İran'ın Meşhed kentinde yeni doğan bir bebekte yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Doktorlar, "Bebek, dünyaya geldikten sonra ilk 24 saat içinde solunum güçlüğü yaşadı. Şu an destek ünitesi olmadan nefes alabiliyor" dedi
31.03.2020 12:44 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:44
İran'ın Meşhed kentinde yeni doğan bir bebekte yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
Mehr Haber Ajansı'na göre, Meşhed Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ahmed Şah Ferhat, "Covid-19 taşıdığı şüphesi bulunan bir annenin dünyaya getirdiği bebeğe test yapıldı. Sonuç pozitif çıktı" dedi. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com