İran'da yaptıramadığı aşıyı Türkiye'de 20 günde yaptırdı
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İran'da yaptıramadığı aşıyı Türkiye'de 20 günde yaptırdı

İran'da yaptıramadığı aşıyı Türkiye'de 20 günde yaptırdı
Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU - Haberler | Güncel

İRAN'da yaşayan Peri Şahbaz (69), koronavirüs salgını döneminde ülkesinde aşı yaptıramadı.

İRAN'da yaşayan Peri Şahbaz (69), koronavirüs salgını döneminde ülkesinde aşı yaptıramadı. Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan müzik öğretmeni oğlu Siyaveş Shahani'nin (49) yanına gelmeye karar veren Şahbaz, Türkiye'ye ulaştığı 20 gün içinde Covid-19 aşısı yaptırdı. Şahbaz, "20 gün önce geldim, bu süre içinde hem ikametimi verdiler hem de aşı oldum. Dünyanın her yerindeki insanlar gönül rahatlığıyla Türkiye'ye gelebilir. Gelip baksınlar, Türk halkını görsünler. Ben Türkiye Cumhuriyeti'ne çok teşekkür ediyorum. Ülkemin yapmadığı aşıyı yaptılar" dedi.

Peri Şahbaz, İran'da pandemi sürecinde evinden hiç çıkamadığını, tüm ihtiyaçlarını orada yaşayan diğer oğlunun karşıladığını söyledi. İran'da vakaların çok arttığını ve aşılama sayısının az olduğunu aktaran Şahbaz, Alanya'da yaşayan ve burada müzik öğretmenliği yapan diğer oğlu Siyaveş Şahbaz'ın yanına geldiğini kaydetti. Burada Türkiye'nin aldığı tedbirlere hayran kaldığını ve gelir gelmez 20 gün içinde aşısını yaptırdığını anlatan Şahbaz, tüm yetkililere teşekkür etti. Şahbaz, "Alanya'ya hem oğlumu görmek için hem de aşı olabilmek için geldim. 1 senedir İran'da evdeydim. Evime kimse gelmiyordu. Diğer oğlum, benim için alışverişimi yapıyordu. Buraya geldiğimden beri dışarı çıkabiliyorum. Burada İran'a göre çok çok daha iyi tedbirler alınıyor. Kendimi gerçekten güvende hissediyorum" diye konuştu.

'İRAN'DA HALA SAĞLIK ÇALIŞANLARI DAHİ AŞI OLMADI'Salgın sürecinde dünyadaki gelişmeleri de yakından takip ettiğini belirten Peri Şahbaz, "İran'da hala sağlık çalışanları dahi aşı olmadı. Halkın aşılanması neredeyse 1 sene sürecek. Ben evden çıkmam gerektiğine karar verdim. 1 senedir evdeyim ve depresyona girmeye başladığımı fark ettim, Türkiye'ye geldim. 20 gün önce geldim, bu süre içinde hem ikametimi verdiler hem de aşı oldum. Dünyanın her yerindeki insanlar gönül rahatlığıyla Türkiye'ye gelebilir. Gelip baksınlar, Türk halkını görsünler. Ben Türkiye Cumhuriyeti'ne çok teşekkür ediyorum. Benim ülkemin yapmadığı aşıyı yaptılar" dedi. 'YAŞAMAK İÇİN İYİ BİR ÜLKE SEÇTİM'Müzik öğretmeni Siyaveş Shahani de "Koronavirüs sürecini başından beri takip ediyorum ve Sağlık Bakanlığı'nı çok takdir ediyorum. Avrupa'dan bile daha iyi iş çıkardılar. Gerçekten takdire şayanlar ve tebrik ediyorum. Anneme buraya gelmesini teklif ettim. 'İran'da süreç belli değil, sorun var. Sen buraya gel'  dedim; ama emin değildim. Yabancıya aşı yapıyorlar mı, nasıl oluyor; ama anneme söz verdim. Anneme olup olmayacağını söyleyemedim. Annem geldi, 20 gündür burada kalıyordu, 'Acaba olur mu?' diye çok tedirgindim. E-nabız'dan sıra aldık, nasıl gurur duydum. Hem kendim için anneme bir şey yapabildiğim için hem yaşamak için iyi bir ülke seçtim. Çok memnun oldum ve gurur duydum" diye konuştu.  

İran'da yaptıramadığı aşıyı Türkiye'de 20 günde yaptırdı
İran'da yaptıramadığı aşıyı Türkiye'de 20 günde yaptırdı
İran'da yaptıramadığı aşıyı Türkiye'de 20 günde yaptırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

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