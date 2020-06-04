İran'da vaka sayısındaki artış devam ediyor
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İran'da vaka sayısındaki artış devam ediyor

İran'da yeni tip korona virüs salgınında son 24 saatte 59 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam ölü sayısı 8 bin 71'e, vaka sayısı ise 164 bin 270'e yükseldi.

İran'da vaka sayısındaki artış devam ediyor
04.06.2020 13:22 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:25

İran'da yeni tip korona virüs salgınında son 24 saatte 59 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam ölü sayısı 8 bin 71'e, vaka sayısı ise 164 bin 270'e yükseldi. Ülkede günlük bazda vaka sayısındaki artış devam ederken ölü sayısı ise dalgalı seyrediyor.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte 3 bin 574 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını belirten Cihanpur, salgın nedeniyle 59 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 164 bin 270'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 8 bin 71'e ulaştığını açıkladı. Ülkede toplam 127 bin 485 hastanın virüsü yenerek taburcu olduğunu aktaran Cihanpur, 2 bin 569 kişinin ise durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtti.

İran'da günlük bazda ölü sayısında dalgalanma sürerken vaka sayısındaki artış devam ediyor. Ülke genelinde son 24 saatte 3 bin 574 vaka ile 59 ölüm gerçekleşirken, 3 Haziran'da 3 bin 134 vaka ile 70 ölüm, 2 Haziran'da 3 bin 117 vaka ile 64 ölüm, 1 Haziran'da 2 bin 979 vaka ve 81 ölüm, 31 Mayıs'ta 2 bin 516 vaka ve 63 ölüm kayda geçti.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İHA

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