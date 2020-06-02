İran'da vaka sayısı yeniden artışa geçti İran'da yeni tip korona virüs salgınında son 24 saatte 64 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam ölü sayısı 7 bin 942'ye, vaka sayısı ise 157 bin 562'ye yükseldi.

İran'da yeni tip korona virüs salgınında son 24 saatte 64 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam ölü sayısı 7 bin 942'ye, vaka sayısı ise 157 bin 562'ye yükseldi. Ülkede günlük bazda vaka sayısı artışa geçerken ölü sayısı ise dalgalı seyrediyor.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte 3 bin 117 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını belirten Cihanpur, salgın nedeniyle 64 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 157 bin 562'ye, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 7 bin 942'ye ulaştığını açıkladı. Ülkede toplam 123 bin 77 hastanın virüsü yenerek taburcu olduğunu aktaran Cihanpur, 2 bin 565 kişinin ise durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtti.

İran'da günlük bazda ölü sayısında dalgalanma devam ederken vaka sayısında ise artış yaşanıyor. Ülke genelinde son 24 saatte 3 bin 117 vaka ile 64 ölüm, 1 Haziran'da 2 bin 979 vaka ve 81 ölüm, 31 Mayıs'ta 2 bin 516 vaka ve 63 ölüm, 30 Mayıs'ta 2 bin 282 vaka ile 57 ölüm, 29 Mayıs'ta 2 bin 819 vaka ile 50 ölüm kayda geçti. - TAHRAN

Kaynak: İHA